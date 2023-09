/FOTOGALERIE/ Beach sprint je rozvíjející se odvětví veslařského sportu. Mělničtí veslaři se v této disciplíně předvedli na mistrovství České republiky, které se konalo v polovině září na Máchově jezeře.

Alena a Jan. | Foto: se souhlasem Klubu veslařů mělnických 1881

Tato nová veslařská disciplína by mohla být do budoucna součástí programu olympijských her. Beach sprint se správně odehrává na mořské pláži, kdy závodník běží po pláži, poté nasedne do lodi, vesluje 500 metrů s obrátkou slalomovým způsobem mezi bójemi a po přistání běží do cíle.

U nás se letos konala tři kola (Nové Mlýny, Třeboň a Most) a mistrovství ČR v této disciplíně. My jsme se zúčastnili dvou kol a MČR.

Jan Valsa (kat. juniorů) zvítězil ve druhém kole v Třeboni a na Máchově jezeře vybojoval titul mistra ČR. Alena Daňková (kat. juniorek) zvítězila ve třetím kole na jezeře Most a na Máchově jezeře také vybojovala titul mistra ČR. Poté ještě spolu získali stříbrné medaile v kategorii mixovaného dvojskifu juniorů.

Anna Plecitá (kat. dorostenek) vybojovala na MČR skvělé druhé místo a získala stříbrnou medaili. Všem medailistům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Klubu veslařů mělnických 1881.

Klub veslařů mělnických 1881