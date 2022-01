Ani jsem si s sebou nebral fotoaparát. Fotil jen informativně, dokumentaristicky mobilem. Jak známo, my chlapi neumíme dělat několik věcí naráz. A když fotím, tak fotím. Kdybych si vzal foťák, tak už bych si s nikým moc nepopovídal a ani bych si těch vystavených obrázků neužil. Člověk se pak musí držet jenom tam kde se něco děje a vše ostatní mu uniká. Takhle to byla pohoda. Na vše, co mne zajímalo jsem se vyptal, většina autorů byla u svých obrázků. Když bylo třeba, tak mobílek na fotky je pohotový a ani se člověk nemusí šponovat s nějakou zvláštní kvalitou. Pořizuje se spíše jen takový dokument.