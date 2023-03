/FOTOGALERIE/ Japonské bojové umění Aikido má na Mělnicku dlouhou tradici. Klub Aikido Ikeda Dojo Kralupy působí v Kralupech nad Vltavou již od devadesátých let. Deset let pak funguje také ve Sportovní ulici v Mělníku. Třetí dubnový víkend se pak v mělnické hale Bios uskuteční třetí národní seminář.

Aikido Ikeda dojo Kralupy působí i v mělnické Sportovní ulici. | Foto: archiv Petra Ibla

Aikido je jedno z nejmladších japonských umění, využívající sílu útočníka. Je vhodné pro děti i dospělé, cvičení obsahuje vyuku i s dřevěnými zbraněmi, mečem, tyčí a dýkou.V tomto umění neexistují žádné závody, nýbrž se jedná o sebeobranný systém pohybu.

Cvičení obsahuje i dechové techniky zvané Genkikai, pády, koordinaci těla a využívá páky a hody útočníka. Aikido se specializuje i na obranu proti více útočníků, jelikož využívá nejenom přímočaré pohyby, ale hlavně pohybů v kruhu.

Kralupští Sokolové chystají na tento rok plno akcí. Zvou na sokolské Šibřinky

V klubu Aikido Ikeda Dojo Kralupy cvičí děti od sedmi let, nejstarším cvičencům je pak kolem šedesáti let. Dohromady je to zhruba 50 aikidistů.

O víkednu 15. a 16. dubna se v mělnické hale Bios uskuteční již 3. národní seminář pod vedením hlavního učitele Michela Quaranty 7.dan Aikikai. Sejde se zde kolem 80 cvičenců a zájemců o toto bojové umění. Tréninky probíhají ve dvouhodinových intervalech dopoledne a odpoledne. Diváci se mohou přijít podívat zdarma.

Petr Ibl