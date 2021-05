Chce se vám ukrutně spát, ale vaše dítko trvá na tom, že chce ještě odvyprávět pohádku? Pro tyto účely jsem připravil moderní remaky známých pohádek, jejichž vyprávění trvá od zhruba osmi po zhruba třicet vteřin. Doufám, že to jako rodičové oceníte. Jen musím připustit, že děti se k ocenění příliš mít nebudou…

O šípkové Růžence

Žila dívka jménem Růženka a té sudička prorokovala, že se v patnácti píchne o trn do prstu. Když bylo Růžence patnáct, píchla se o trn do prstu. Chůva ránu vydesinfikovala peroxidem vodíku a prst zalepila náplastí. Rána se brzy zahojila a Růženka si časem našla prince, kterého si vzala. Konec pohádky.

Hrnečku, vař!

Jedna chudá dívka komusi na cestách pomohla a jako odměnu dostala hlasem ovládaný hrnec na výrobu kaše. Doma hrneček postavila na stůl, přečetla si návod a pak řekla spouštěcí frázi: "Hrnečku, vař!". Když bylo kaše dost, použila vypínací frázi: "Hrnečku, dost!". Jednoho dne dívka někam odešla a hrnec se pokusila použít její matka. Někam ale zašantročila návod a nemohla si vzpomenout na vypínací frázi. Ale to nevadilo, protože hrnec měl samočinnou pojistku proti přeplnění a když bylo kaše po okraj, sám se vypnul. Konec pohádky.

O Marušce

(počet Měsíčků zredukován na 0)

Maruška se po nátlaku matky a sestry vydala do Kauflandu a přivezla fialky, jahody i jablka hned při první cestě, protože to tam mají celoročně a jejich nákupčí kvůli tomu ani nemusí máchat kyjem. Vše přinesla domů, kytky daly do vázy, jahody a jablka snědly. Konec pohádky.

O Perníkové chaloupce

Jeníček s Mařenkou jednou zabloudili v lese. Když přišli na palouk s perníkovou chaloupkou, vyběhla ven Ježibaba a řekla: "Cywe, to je dost, že někdo jde! Ten perník už je skoro prošlej, tak to prosím vás pojďte všechen sníst, páč by byla škoda, kdyby se to zkazilo a muselo vyhodit." A tak to Jeníček s Mařenkou ztláskali a co už fakt nemohli, tak dotáhli domů. Konec pohádky.

Autor: Miroslav Hlavička