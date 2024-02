/FOTOGALERIE/ V závěru minulého roku se v portugalském městě Funchal na malebném ostrově Madeira konalo mistrovství Evropy v plavání masters. A Mělník tam měl své zastoupení. Bývalá česká reprezentantka v plavání, zakladatelka a trenérka Plaveckého klubu Mělník Simona Černá si v evropské konkurenci si vyplavala bronzovou medaili na 200PZ a na prsařských tratích se dvakrát umístila těsně pod stupni vítězů.

Simona Černá na mistrovství Evropy. | Foto: se souhlasem Simony Černé

Ráda bych touto cestou poděkovala městu Mělník za finanční podporu, díky níž jsem si mohla účast na mistrovství Evropy dovolit. Byla to pro mě po několika letech, kdy jsem se věnovala hlavně trénování dětí, krásná zkušenost, takový návrat do prostředí, na které jsem byla zvyklá za svých mladších let.

Vidím, že děti motivuje, když člověk jen nestojí na břehu a nerozdává pokyny, ale když si s nimi ten trénink odplave a „spadne“ také do té dřiny, protože závodní plavání dřina je. A tak vznikl můj nápad začít opět více trénovat, zkusit, na co v mém věku ještě mám, a ještě trošku více děti motivovat.

Plavecký klub jsem zakládala na žádost mých známých, kteří chtěli, aby se jejich děti naučily plavat. Postupně se klub zvětšoval, nyní jím každým rokem projde přes 200 dětí. Děti do závodního plavání netlačíme, kdo chce, věnuje se plavání intenzivně, kdo ne, závodit nemusí. Pro nás je největší radostí vidět děti při sportu spokojené a štastné. Děláme pro děti i různé akce mimo plavecké kurzy, soustředění, vánoční setkání na bruslích, sportovní příměstské kempy… A i za to z velké části vděčíme právě městu Mělník, které nás dlouhé roky podporuje.