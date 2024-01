/FOTOGALERIE/ Jaký byl rok 2023 v Zooparku Zelčín? Moc jsme si ho s vámi a s našimi zvířaty užili. Máme za sebou spoustu zážitků, přírůstků, akcí a výzev… Ale nebojte, neusínáme na vavřínech a díváme se dál, vzkazují provozovatelé na sociální síti.

Ohlédnutí za rokem 2023 v Zooparku Zelčín. | Foto: se souhlasem Zooparku Zelčín

Ale nebojte, neusínáme na vavřínech a díváme se dál. Zas budeme pracovat na tom, aby tento rok byl bohatý a my vytvořili prostředí, kam se budete rádi vracet…

Jednou z prvních letošních akcí, které zoopark pořádá, je v sobotu 10. února Valentýnská hledačka. Víkend před svátkem všech zamilovaných chystáme zaláskovanou zábavu. Vydejte se s dětmi do zooparku a hledejte srdíčka, která budou obsahovat milé ceny… a šťastlivec, který najde srdce s hlavní cenou bude jistě mile překvapen.

O dva týdny později se návštěvníci mohou těšit na Stezku plnou omylů. To jste tušili, že 30. únor (tedy den, který neexistuje) je mezinárodním dnem omylů v kalendáři? V tomto duchu pro vás máme připravenou další dětskou stezku, která povede křížem krážem zooparkem. Přijďte odhalit co je skutečně pravda a co jenom omyl a na každého, kdo stezku dokončí, bude čekat malá odměna.

