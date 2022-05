„Cestu do finále jsme si moc užili, díky základním kolům jsme si zahráli na místech, kde jsme do té doby nebyli, a poznali jsme spoustu super muzikantů a kapel. Když jsme se dozvěděli, že jsme ve finále, tak jsme to brali jako velký úspěch. Z kapel, které stály proti nám, jsme si nedělali soky, ale naopak kamarády a věřím, že jsme spolu rozhodně nestáli na stejném pódiu naposled,“ prohlásil za kapelu Wotazník Ludvík Hušek a dodal: „A co se týče samotného vystoupení, tak s prvním tónem prvního songu nám odpadnul veškerý stres i tréma a na pódiu jsme každý nechali úplné maximum energie, kterého jsme byli schopní. Pořád nám vlastně všem úplně nedošlo, co se nám v ten večer povedlo, ale každopádně máme obrovskou radost a těšíme se na budoucí spolupráci se všemi partnery této soutěže.“

Wotazník získal celkem 126,75 bodů oproti 111,75 druhé kapely v pořadí Back To Roots, jejíž hudební styl nelze jednoznačně zaškatulkovat. „V naší autorské tvorbě se potkává rock, blues, rock'n'roll, patrné jsou i prvky alternativního rocku a funky. Důraz klademe především na přirozený, emocemi nabitý projev a autentický zvuk. Vše musí jít od srdce, jinak to není opravdové. V loňském roce jsme dokončili naše první album s názvem The Endless Road,“ prozradil zpěvák kapely, kytarista a hráč na foukací harmoniku Bob Rathan. Dalšími členy jsou pak Mára Horák (kytara, vokály), Vlasta Kokeš (bicí) a Jarda Chaloupek (basová kytara).

„Kapela Wotazník předvedla naprosto suverénní výkon, strhla sedící publikum v sále, které pak tzv. pařilo pod pódiem. Po jejich vystoupení panovala mezi porotci většinová shoda, kdo je favoritem na vítěze večera,“ konstatoval jeden z porotců Jan Šorm a dodal: „Velkým překvapením večera byla však také kapela Back To Roots. Bravurně zvládla svůj koncertní set a z toho plynulo její perfektní ozvučení, což bylo takovou třešničkou na dortu."

Předskokanka kapely Mandrage Katka Rejmnová skončila třetí

Na třetím místě skončila Katka Rejmonová se svou kapelou, která se české pop-rockové scéně v roce 2018. Od té doby vydala několik singlů, ke kterým natočila několik videoklipů. Ten k singlu s názvem Bývalá získal ocenění na třech filmových festivalech v Košicích a Praze. Katka s kapelou předskakovala například skupině Mandrage. „Katka Rejmonová s její kapelou ukázala obrovský potenciál. Jejich koncert byl velmi příjemný na poslech, přesvědčivý a plný energie,“ uvedla porotkyně Jenny Joey.

Marek Černoch z poroty přidal: „Katka Rejmonová má hezkou barvu hlasu, má feeling a umí pracovat s hlasem. Navíc má výborný jevištní projev, skvěle pohybově zvládnutý. To je ale možná trochu i ten problematický „bodík“, protože je pak náročné takový koncert zpěvově ‚udýchat‘. Ale je to mladá zpěvačka a chce na sobě pracovat, tak má určitě budoucnost.“

„Soutěžící kapely budou mít možnost díky nadaci s názvem Výjimeční, která se nově stala partnerem Skutečné ligy, zahrát na několika koncertech po republice, které ponesou název Best of Skutečná liga. Koncerty se ještě letos uskuteční například ve Strakonicích, Ostravě, v Postoloprtech. Další koncerty a festivaly budou následovat,“ sdělil zakladatel a ředitel Skutečné ligy Lukáš Fousek.

O ceny Skutečné ligy bojovaly také kapely Stoner Toad a Madam Royal. Ocenění zároveň převzal vítěz juniorské kategorie, originální a energická kapela působící při Základní umělecké škole Rakovník – The Smallpeople. Junioři měli poprvé možnost stát v soutěži se zkušenějšími dospělými hudebníky, což je velká zkušenost pro další rozvoj. Nebylo to pro ně určitě jednoduché, ale obstáli na výbornou. Za páté místo ve finále s dospěláky obdrželi další výhru 10 000 korun na svůj hudební růst.

„The Small People byli úžasní, byla to největší juniorská kapela v historii Skutečné ligy, takže to pro nás bylo také něco nového. Být pátí z celé ligy je pro ně úžasný úspěch a já doufám, že to tak berou, nevzdají se a uvidíme se v soutěži znovu. A moc se těším, že až vyrostou, přivedou do ligy své vlastní kapely. Nic by mi neudělalo větší radost,“ poznamenal Lukáš Fousek s tím, že juniorům již Skutečná liga zajistila další vystoupení, a to v Mělníku.

„Naši Smolíci zahráli bez respektu. Možná i proto, že hráli první a nevěděli, co přijde po nich. Hráli na své možnosti skvěle a s chutí. Moc se jim líbily i ostatní kapely a byli nadšení, že se s nimi při hodnocení ocitli na pódiu jako rovní s rovnými. Potěšily je i krásné ceny a skvělá atmosféra. Zkrátka si to maximálně užili. Děkujeme všem, kteří za to můžou,“ prohlásili po finále Leoš Janoušek a Martina Polanová, vedoucí souboru The Smallpeople.

Zpěvákem roku 16. ročníku Středočeské Skutečné ligy se stal Ludvík Hušek z Wotazníku, zpěvačkou Katka Rejmonová. Titul kytarista roku si odnesl Ondřej Raška z kapely Alocation, nejlepším basákem se stal Simone Serra z kapely Špinaví lůzři a bubeníkem roku pak Julien Charbonnier z kapely D4mn, která zároveň bodovala i v kategorii Image a projev roku.

Nový ročník pro kapely je otevřen

Živá vystoupení mladých hudebníků s autorskou tvorbou před porotou a diváky jsou pilířem talentové soutěže Skutečná liga. Všechna soutěžní kola projektu podporujícího jejich růst a motivaci, se odehrávají jako otevřené koncerty přístupné zdarma široké veřejnosti. Třetím rokem soutěž zaštítil Středočeský kraj, takže se pro tento region soutěž přejmenovala na Středočeskou Skutečnou ligu.

„V tuto chvíli již byla spuštěna Středočeská Skutečná liga 2022. Začínající kapely se mohou na webu skutecnaliga.cz hlásit až do 28. května. Zúčastnit se může každá kapela, která nemá hudbu jako hlavní zdroj svých finančních příjmů. Podmínkou také je, že kapela musí mít repertoár složený z vlastní autorské tvorby v rockových mantinelech a být schopna zvládnout živé hraní. Nestůjte stranou, neváhejte a přihlaste se do již 17. ročníku soutěže,“ vyzval radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Václav Švenda.

Jako jediná soutěž v České republice umožňuje Skutečná liga rozsáhlému počtu kapel vzájemné měření sil bez nutnosti zasílat demo nahrávku, jejíž pořízení stojí nemálo finančních prostředků a která neumožňuje objektivní a spravedlivé posouzení kvality hudebního uskupení.

