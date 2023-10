Velkého kapra vytáhl Lukáš Březina na přívlač z Labe v Kostelci nad Labem. Ryba měla tak velku sílu, že si Lukáš napřed myslel, že chytil velkou štiku.

Svého životního kapra chytil Lukáš Březina v Kostelci nad Labem. | Foto: se souhlasem Lukáše Březinya

"Měl velkou sílu. Přitáhl jsem a on se zase rozjel. Po 25 minutách jsem ho přitáhl ke břehu a říkám Matyášovi, že je to můj životní kapr. Matyáš mi pro kapra vlezl do vody a byl náš," popsal úlovek Lukáš Březina.

Ledňáček, červenka, sýkorka i kos. V Mělníku se konal Festival ptactva

Pochlubte se svými úlovky. Vaše příspěvky posílejte na adresu ryby@denik.cz. Nezapomeňte na své jméno, kde jste fotili (kde se výlov koná, atd.) a připojit můžete také krátký příběh. Rádi vše zveřejníme v našem speciálu.

Banner rybyZdroj: Jan Lakomý