/FOTO/ Na čtrnáct dní ovládnou Galerii Pošta v Dubé obrázky malých výtvarníků – děti ze Základní školy v Dubé, z dětského domova v Deštné a z výtvarného oboru základní umělecké školy vystaví výsledky své tvorby na téma Dubá. V dětských kresbách a malbách je možné vidět velký cit pro zachycení motivu a nebývalou odvahu ve zpracování. Rozhodně stojí za to vystavená díla vidět.

Výstava potrvá do 4. listopadu. | Foto: Markéta Myšková

Slavnostní zahájení výstavy s vystoupením dětských zpěváků a hudebníků se uskutečnilo netradičně ve středu 18. října od 17 hodin.

Výstava potrvá do 4. listopadu a bude přístupná v obvyklých hodinách – v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.

