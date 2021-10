Nejstarší obyvatelkou Chlumína je paní Růžena Urbanová, které je 96 let | Foto: Miroslav Priatka

Paní Růžena Urbanová se v pondělí 20. září dožila úctyhodných 96 let. K tomuto jubileu jí za obec Chlumín byl osobně popřát starosta obce pan Miroslav Priatka, Zároveň jí pogratuloval i k tomu, že je nejstarším občanem Chlumína.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.