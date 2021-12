Nad střední odbornou školou a učilištěm v Kralupech nad Vltavou se stahují mračna. Středočeský kraj chce zařízení sloučit se školou v Neratovicích v rámci takzvané optimalizace středních škol. Kralupská škola, která má šedesátiletou tradici a vznikla v době, kdy se budoval sousední podnik Kaučuk, který si zde vychovával své chemiky, elektrotechniky o zámečníky, měla vždy dobrý zvuk.

Den otevřených dveří ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Kralupy nad. /Vltavou | Video: Oto Pilz

Středočeský kraj, do jehož správy škola řadu let spadá, ale zařízení už nechce dál dotovat, dílem i proto, že budovy v areálu jsou zchátralé a školu navštěvuje v současnosti jen 133 žáků z Mělnicka, Kladenska a dalších obcí regionu. To, že má škola v Kralupech skončit, se ředitelka, žáci a rodiče dozvěděli až nyní v průběhu školního roku. I kvůli tomu se odpůrci slučování škol vypraví protestovat na pondělní zasedání 29. listopadu od 10 hodin přímo na zasedání zastupitelstva Středočeského kraje, které zasedne v Praze.