Martin Štěpnička se s námi podělil o zimní fotografie, které pořídil na Mělnicku.

Takové byly zasněžené dny objektivem Martina Štěpničky | Foto: Martin Štěpnička

K titulní fotce ledopádu dodává: "Dobrovolně vstát v neděli z vyhřáté postele, za tmy sednout do zmrzlého auta, dojet k promrzlé řece a za zvuku praskajících ker plujících po proudu jít a doufat, že bude pěkný východ slunce, zavání jistou dávkou šílenství…Ale když to vyjde, tak je to boží."