Krátce po poledni se konala exhibiční jízda = závody do vrchu od Starého mostu Josefa Straky k Vrázově vyhlídce. Start byl za Starým mostem na straně u Brozánek, závodníci jeli přes Starý most, kolem Autoelektriky Václav Brynych, zatáčkou doprava do táhlého kopce k Vrázově vyhlídce, kde byl cíl.