Pomoc je určená především pro Ukrajince žijící v ČR, ale i jinde v Evropě, a dobrovolníky, kteří v aktuální situaci zajišťují humanitární pomoc. “Bleskurychle jsme shromáždili terapeuty a další odborníky, kteří mluví ukrajinsky, rusky, bělorusky a anglicky, abychom mohli poskytnou psychologickou podporu co největšímu počtu lidí,” říká psychoterapeut a zakladatel #delamcomuzu a portálu Terapie, na kterém pomoc běží, Pavel Pařízek.

“Za první tři dny se na nás obrátili desítky lidí s žádostí o pomoc, jejich příběhy se nečtou snadno. Nejčastěji se objevuje strach o příbuzné, šok, pocity bezmoci, úzkosti. Největší nápor očekáváme po opadnutí prvotního šoku z toho, co se na Ukrajině děje. Terapeuti mají vyhrazené volné kapacity kvůli této mimořádné situaci a jejich řady rozšiřujeme i o kolegy v zemích, kde je silná ukrajinská diaspora,” dodává. Psychologická pomoc je financování pomocí dobročinné sbírky #hlavunadvodou, kterou dlouhodobě organizuje neziskovka #delamcomuzu z.s.

Mnoho odborníků se zapojilo bez nároku na honorář nebo s výrazně sníženou hodinovou sazbou, aby se pomoc dostala co nejvíce potřebným lidem. Do dobročinné sbírky můžete přispět na www.donio.cz/hlavunadvodou. Do psychické pomoci se zapojují i firmy, které mají zaměstnance z Ukrajiny. “Prakticky v řádu hodin nás oslovilo několik firem, které chtějí podpořit své zaměstnance z Ukrajiny a zajistit pro ně terapie,” popisuje Pařízek. Psychologickou pomoc je možné využít v rámci osobních terapeutických sezení, ale i online nebo po telefonu. Pomoc je tak dostupná i pro lidi přímo na Ukrajině či kdekoliv jinde ve světě. Nezisková organizace #delamcomuzu vznikla v roce 2020 v reakci na složitou situaci v jarní vlně koronaviru.

Stovky terapeutů poskytovali po celé jaro zdarma psychologickou pomoc pracovníkům v první linii, ale i všem ostatním, na které krize dolehla. Na podzim pak spustila portál Terapie.cz, který usnadňuje lidem najít toho správného psychoterapeuta. Sdružuje 100+ ověřených terapeutů, ze kterých si může každý snadno vybrat dle svých preferencí. Pomáhá také firmám, které mají zájem se starat o psychickou pohodu svých zaměstnanců. Zároveň poskytuje terapeutickou pomoc i lidem, kteří by si ji nemohli dovolit, a to díky sbírce #hlavunadvodou, kterou nyní alokovala na pomoc lidem, postiženým válkou na Ukrajině.

Pro více informací kontaktujte: Pavla Pařízka info@terapie.cz, +420 737 916 756