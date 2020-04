Osobnosti Mělnicka: Václav Levý

Na podzim 2020 Regionální muzeum Mělník připravuje k 200. výročí narození Václava Levého výstavu věnovanou nejen jeho osobnosti, ale také jeho době.

V září uplyne 200 let od narození Václava Levého, autora Čertových hlav. | Foto: Archiv Karla Lojky

Letos v září uplyne 200 let od narození Václava Levého, zakladatelské osobnosti novodobého českého sochařství (na konci dubna to bude 150 let od jeho úmrtí). Regionální muzeum Mělník připravuje na podzim výstavu věnovanou odkazu Václava Levého, který zanechal nesmazatelnou stopu v místní krajině. Jeho žákem byl i Josef Myslbek.