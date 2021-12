Tak se stane, že i název je pouzeo pocitu výtvarníka, který jde jen ztěžka pochopit. Například: Vraňanské krajky paní zimy, že? Nebudete tomu věřit, ale takové věci opravdu v přírodě běžně existují. Je to tím, že si toho nevšimnete, nebo jen si to v přírodě neumíte vybrat z určitého celku. Je dobré se to naučit vnímat, zavede vás to do kubismu, futurismu, vorticismu, rayonismu, Op Artu a podobných výtvarných směrů. Začnete spoustu věcí vnímat jinak, otevře vám to vrátka do vidění dalšího světa. A poznávat je přeci to nejkrásnější co nám tento svět může nabídnout a dát!