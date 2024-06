Parostrojní pivovar v Lobči hostí další zajímavou výstavu. Výběr kresleného humoru lobečského kreslíře Karla Smrkovského bude v komorním prostoru někdejšího pivovarského hvozdu k vidění do konce letošního roku.

Kreslený vtip je podle odborné definice humorným výtvarným dílem, které může mít funkci ilustrace textu, nebo existuje samo o sobě. Kreslený humor byl prý vymyšlen v Anglii v 19. století pro oživení novin a časem získal na popularitě a vytvořila se i specializovaná periodika. Přestože se řada z nich neudržela, kreslené vtipy se z tištěných médií dnes přesouvají na internet a zažívají novou renesanci.

close info Zdroj: se souhlasem Pavla Prouzy zoom_in Kreslíř Karel Smrkovský. Karel Smrkovský (*1941 v Praze) se začal věnovat svéráznému žánru kresleného humoru už ve školní lavici, kdy mu inspirací bylo utahování si z kantorů. Od konce 60. let kreslil pod pseudonymem „SMRKE“ satirické situace z běžného života a partnerských vztahů. V roce 1969 jako autor kresleného humoru debutoval v časopise Dikobraz, kam pravidelně přispíval až do 80. let. V 70. letech už jeho práce bavila čtenáře celé řady novin a časopisů (Stadion, Československý sport, Svobodné slovo, Naše rodina, Lidová demokracie, Práce, podnikové noviny aj.). První výstava jeho prací byla uspořádána v roce 1973, druhá v roce 1975 a v roce 1981 následovala kolektivní výstava autorů Mladé fronty v Salonu kresleného humoru v Malostranské Besedě, kde už stál Karel Smrkovský po boku populárních autorů tohoto žánru: Jiřího Slívy, Jana Vyčítala, Vladimíra Jiránka a dalších. V té době se představil i v mezinárodním kontextu na výstavě v Bělehradu.

Výstava Karla Smrkovského v Lobči je autorským výběrem 65 obrázků z téměř tisícovky prací, které vznikly v posledních osmi letech, kdy se k žánru kreslenému humoru po dlouhém období vrátil. Stimulací k tvorbě mu byly komické situace, které se udály na letním táboře v Pensylvánii, kde se svou ženou a rodinou tráví autor každé léto už téměř čtvrt století. Proto jsou doprovodné texty dvojjazyčné, aby jim snadno porozuměli i jejich američtí přátelé. Stále častěji Karel nalézá inspiraci také ve vtipech, citátech a příslovích. Z americké táborové nástěnky se jeho hlavním médiem stal v posledních letech Facebook. Výstavou v technické památce Lobči, kde se svojí rodinou žije a tvoří, se Karlovi plní sen.