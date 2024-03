Už po 53. lze vyrazit na Okoř, na náš turistický pochod, který se koná v sobotu 6. dubna. Akci zajišťují Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek.

Turistický pochod Do Okoře bez oře. | Video: Jan Hrušovský

Startovné je 20 korun. Starty jsou od Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou a od nádraží Českých drah v Zákolanech. Vyrazit lze i z jakéhokoli jiného místa a stát se účastníkem pochodu přihlášením v cíli.

Z kralupského startu u městského úřadu se vyráží na pěší trasu od 6.15 do 10.30 hodin. Trasu zvolte podle vašeho uvážení, nabídka je v rozmezí od 14 do 50 kilometrů. Připravena je i geotrasa - multikeška s názvem Do Okoře s GPS (GC3BP1M). Na cyklotrasu se z Kralup nad Vltavou vyráží od 8.00 do 10.30 hodin. Je připravena nabídka tras 30 a 50 kilometrů.

Od nádraží v Zákolanech se startuje na pěší trasy od 8.00 do 10.30 hodin, nejkratší trasa na Okoř je dlouhá 7 kilometrů. Připravena je i geotrasa - multikeška s názvem Do Okoře s GPS (GC3BP1M). Start v Zákolanech čeká i na případný opožděný příjezd vlaku z Kralup nad Vltavou.

Cílem je Okoř, louka pod hradem od 9.00 do 15.00 hodin. Tam účastníci obdrží upomínku pochodu a diplom. V cíli bude umístěno stanoviště her a soutěží pro děti, zájemci si budou moci vyrobit vlastní placku, nacházet se tam budou i kolotoč, houpačky a stánky s občerstvením.

Pořadatelé zajistili pro účastníky pochodu dopravu autobusem na vlak do Zákolan z parkoviště pod Okoří. Cena je 20 korun za osobu. Jízdní řády autobusů i vlaků budou k dispozici na startech a v cíli pochodu.

Pro účastníky geopochodu je připraven celodenní GeoEvent Do Okoře s GPS (GC3BP1M) se zápisem do logbooku a možností výměn TB, GC, WC, atd.