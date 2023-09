/FOTOGALERIE/ Přestože máme v kralupském Sokole o letních prázdninách pauzu od klasického rozvrhu a počet návštěvníků se zmenšuje, rozhodně to neznamená, že se zde nic neděje a cvičitelé se přes léto nudí.

Léto v kralupském Sokole. | Foto: se souhlasem TJ Kralupy nad Vltavou

V červnu jsme se sice se svými cvičenci na pravidelných hodinách rozloučili, ale i tak měli možnost přes prázdniny cvičení navštívit. Pro aktivní dospělé cvičence, kteří ani v létě nechtějí o hodiny přijít, jsme připravili speciální rozvrh, ve kterém si každý našel svou oblíbenou hodinu a několikrát za léto se ji mohl účastnit.

Dětská cvičení se sice přes letní pauzu zrušila, v areálu Sokola však dětí běhalo mnoho. Každý rok pořádáme dva turnusy oblíbených příměstských táborů, které se vždy velmi rychle zaplní. 33 dětí je rozděleno do tří týmů, jež mezi sebou soutěží v tematické celotáborové hře, letos Cesta kolem světa. Mezi soutěžením o vítězství se ve středu jezdí na celodenní výlet a ve čtvrtek všichni přespávají na Sokole, kde opékají buřty a večer překonávají strach na stezce odvahy. Táborníci si každý rok odnášejí krásné zážitky.

I naše sokolské seniorky Marsová, Šuldová a Hoffmannová z Kralup se stále udržují fit a na konci června se zúčastnily cvičebního pobytu v Lanterně v Chorvatsku. „Všechny se aktivně zapojily do ranních i večerních lekcí, svým přístupem, pozitivní náladou a empatií povzbuzovaly i mnohem mladší účastnice zájezdu. Jejich optimismus se přenášel na nás všechny a bylo mi ctí s nimi spolupracovat.“ reaguje cvičitelka pobytu Jana Osztényi.

Na přelomu července a srpna se v Amsterdamu konala již 17. Světová Gymnaestráda (největší nesoutěžní přehlídka gymnastických představení). Vystoupení zahrnovala vystoupení sportovní i moderní gymnastiky, akrobacie a hromadných skladeb, které se cvičily na Olympijském stadionu.

Akce se účastnilo téměř 19 000 cvičenců z 60 zemí a Českou republiku zde reprezentovalo 800 cvičenců z řad České gymnastické federace, České asociace Sport pro všechny a České obce sokolské. A náš Sokol v Amsterdamu reprezentovaly cvičitelky Helča Šarochová, Šárka Hájková a cvičenka Jana Motyčková. Většina Sokolů zde vystupovala se skladbou „Rocková symfonie“. Tato skladba bude také za rok předvedena na Všesokolském sletu.

V pátek 18.srpna kolem osmé hodiny večer byla nahlášena v Kralupech nad Vltavou v budově LDN bomba. Hasiči a policie začala pacienty vyvádět ven z budovy do nedalekého parku, odkud by je museli složitě převážet až do Kladna, protože v okolních zařízeních bylo přeplněno. Správce kralupského Sokola Josef Vojtěchovský šel v tento moment okolo a nabídl prostory Sokola pro pacienty, jelikož budova LDN se Sokolem sousedí. Josef a cvičitelka Alice Hakenová pacientům pomohli a poskytli vše, co bylo potřeba. Naštěstí policejní pes v budově LDN nic nenašel a za pár hodin se stěhovali pacienti zpět. Velké dík tedy patří Josefu Vojtěchovskému a Alici Hakenové.

Nyní jsou prázdniny již za námi a tělocvičny a venkovní hřiště se začínají opět plnit cvičenci, které vítáme s otevřenou náručí.