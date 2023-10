/FOTOGALERIE/ Již podevatenácté se uskutečnil v sobotu 7. října v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a širokém okolí Polabského regionu turistický pochod a jízda na kole s názvem Podzimní stezka Polabím, jehož pořadateli jsou KČT Neratovice s organizačním zabezpečením Pionýrské skupiny Střelka Kostelec nad Labem.

Byl to vydařený ročník, počasí bylo přímo skvělé, lehce pod mráčkem, ale i s modrou oblohou a sluníčkem, teplotou kolem 20°C, což je na turistiku ideál. Účastníci pochodu a jízdy na kole se i tentokrát rekrutovali z řady míst celé České republiky (z těch nejvzdálenějších uvádíme Litoměřice, Liberec, Česká Lípa, Dobrovice, Mladá Boleslav, Plzeň, Pardubice, Brno, Kladno atd).

I letos si našla cestu na Podzimní stezku řada cyklistů, i když vzhledem k počasí bylo očekáváno více (31).

Letošní trasy se 157 pochodníkům a jezdcům (s připočtením 13 pořadatelů se konečný počet účastníků zastavil na počtu 170) opět líbily, protože byly z větší části situovány do lesního terénu pravobřežní poproudní ale i levobřežní protiproudní strany Labe, ale i do oblasti nezalesněné, tzn. Polerad, Brázdimu, Ctiněvsi, Jenštejna (který byl otevřen) apod.

I v letošním roce pořadatel připravil čtyři variantní startovní místa (Neratovice, Kostelec nad Labem, Lysá nad Labem a hlavní start ve Staré Boleslavi) s celkovou širokou nabídkou 24 tras, z toho 12 cyklo a 12 pěších.

Tak jako v loňském roce, dávali i letošní „pěšáci“ hlavně přednost nejkratší, 10 km, trase se starty v Kostelci nad Labem a Staré Boleslavi, ale na druhou stranu se našla opět část turistů na střední trasy a i na nejdelší pěší túru 29 km a 75 km cyklo.

Na zúčastněné již tradičně čekaly v cíli ve Staré Boleslavi pamětní listy a různobarevné odznaky pochodu, možnost zakoupení triček pochodu. Velmi pozitivním rysem letošního ročníku byla 35 % účast dětí a mládeže do 26 let.

A co na závěr? Snad jen to, že se letošní ročník opět vydařil a, že jste všichni co nejsrdečněji zváni na jubilejní 20. ročník, který se uskuteční, opět tradičně, první říjnovou sobotu - 5.října 2024 a o kterém bude široká veřejnost včas informována za pomoci tisku, letáků a webových stránek www.podzimnistezka.cz.