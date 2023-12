/FOTOGALERIE/ Od 4. prosince 2022 naše cvičitelka Květa Marsová začala dělat první kroky k realizaci našeho vystoupení na Šibřinky. Od choreografie až po kostýmy odvedla vynikající práci a my jsme dělali, co jsme mohli, abychom splnili její představy.

Momentky z akcí a tělocvičny. | Foto: se souhlasem TJ Sokol Kralupy nad Vltavou

Setkáváme se každé úterý v sokolovně na společném cvičení a pak v kavárně na společném posezení. Účastníme se i jiných akcí, například ,,Čaje o páté“ s hudbou pana Kozelky nebo tanečních hrátek s tanečníkem berlínského státního baletu Jiřím Bartovancem.

Cvičíme nejen od září do června, ale také v červenci a srpnu. Kromě toho vyjíždíme za cvičením i do Chorvatska. Letos do Lanterny. A pak už následuje Martinská husa a po ní mikulášská a vánoční besídka.

Závěr roku pak končí v pilném nácviku na příští Šibřinky.