/FOTOGALERIE/ V Zooparku Zelčín se v neděli 29. října konalo velmi oblíbené tradiční halloweenské dýňování. Podívejte se na nejkrásnější momenty tohoto příjemného říjnového odpoledne. Další akce na sebe nenechají dlouho čekat.

Nejkrásnější momenty z Halloweenského dýňování, které se v Zooparku Zelčín uskutečnilo v neděli 29. října. | Foto: se souhlasem Zooparku Zelčín

V sobotu 11. listopadu se v Zooparku Zelčín uskuteční Svatomartinský lampionový průvod. "Následujte svatého Martina na koni a připojte se k lampionovému průvodu potemnělým zooparkem," zvou pořadatelé.

Třetí listopadovou neděli je pro děti přichystaná malá kreativní dílnička v zooparku, kde si vlastnoručně vyrobí originální magnetku na ledničku s motivem jednoho ze zelčínských zvířátek. Akce se koná v neděli 19. listopadu od 13 hodin.

Máte štěstí? Pojďte si to vyzkoušet! Každý, kdo dorazí 26. listopadu do zooparku, si může zatočit kolem štěstí. Vyhrajete určitě, otázka jen je, co to bude? Pro ukořistění hlavní výhry budete totiž potřebovat trošku štěstí.

