79. výročí tragických událostí v Lidicích a Ležácích připomene již 32. ročník štafetového běhu Kladno–Lidice–Včelákov–Ležáky ve dnech 19. a 20. června s doběhem na zahájení pietního aktu v Ležácích. Letošní ročník je věnován památce zesnulé Marušky Šupíkové, pamětnice vyvraždění Lidic, která jako první navazovala stuhu na lidickou růži při startu 1. ročníku v roce 1977.

Běh pro Lidice | Foto: Jan Rydlo

Běžci z celé republiky tak začali uctívat kvalitními sportovními výkony tragický osud obyvatel obce Lidice a osady Ležáky i jejich hrdinství v období Heydrichiády. První ročníky se běhaly po 5 letech (1977 a 1982 se běželo z Lidic do Ležáků) na kulatá výročí, v roce 1987 se běželo z Ležáků do Lidic a od roku 1992 se začalo běhat každoročně s pravidelným střídáním Ležáky–Lidice. Štafeta získávala stále větší ohlas, záštitu postupně přebírali naši prezidenti a ostatní ústavní činitelé, sportovní záštitu má již mnoho let světová atletická legenda Jarmila Kratochvílová.