Je tu opravdu spousta zvláštností. Nenechte se děsit tím, že si stoupnete na prostředek přehrady a ono nic! Trošku větší rybník, který za nějakých dvěstě metrů končí, za tím pár stromů a pak louky a baráky a hotovo. Vím, je to zcela nezvyklé ale po levé straně přehrady, jak má hrázný svoje sídlo, ten hezký kamenný hrádek, tak za tím hrádkem, se řeka Labe točí zpět, úplně do protisměru. Ano vychází zde takové divné esíčko. Zcela netypicky tu řeka pokračuje jaksi bokem úplně mimostředně hráze a vlní se kamsi stranou do dáli. Prostě jako by někdo postavil přehradu o kus stranou, zcela mimo koryto řeky.