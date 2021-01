Pohybem ke zdraví a trvalé ochraně vašeho srdce a cév

Pravidelně se hýbat a zdravě jíst by mělo být samozřejmé pro každého z nás. Obzvláště pak ale lidé, kteří mají vysoký tlak či hladinu cholesterolu by na pohyb neměli zapomínat, protože je pro ně vhodným doplňkem při léčbě. Správně zvolený pohyb nám totiž pomáhá nejen udržet kondici, ale vhodná aktivita zároveň snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu. Téměř polovina lidí s vysokým tlakem má rovněž vysoký LDL cholesterol. Podle průzkumu projektu Srdce v hlavě své hodnoty cholesterolu nejčastěji neznají lidé ve věku 35 až 45 let.

Sportování, ilustrační foto | Foto: Deník / Václav Havránek