/FOTOGALERIE/ V úterý 21.března se většina žáků i učitelů druhého stupně Základní a mateřském školy Vysoká zapojila do tzv. Ponožkové výzvy. Byl to spontánní nápad. Deváťáci vytvořili informační letáčky pro jednotlivé třídy a také nástěnku na chodbu s bližšími informacemi. S dětmi pak ještě vše probrali třídní učitelé.

Šesťáci. | Foto: Pavlína Vamberová

Tuto akci pořádá společnost Dedoles od roku 2018 za účelem podpory lidí s Downovým syndromem. Hlavním cílem je, aby si lidé ve společnosti uvědomili, že i tito lidé patří mezi nás a mají právo žít svůj život. Proto také motto letošní výzvy znělo "WITH US NOT FOR US".

A proč byl zvolen právě 21.březen? Protože Downův syndrom je také nazýván trizomie 21.chromozomu, a proto byl tento den vyhlášen Světovým dnem Downova syndromu. Jak to šesťákům, sedmákům, osmákům a deváťákům, resp. jejich nožkám slušelo, můžete posoudit v přiložené fotogalerii.

Pavlína Vamberová