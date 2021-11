Ferda patřil ke zdravému jádru strany. Soudruzi byli ochotni přimhouřit obě oči nad jeho škraloupem, který utrpěl jako člen místní kapely, která v taneční sezóně po srpnu 68 hrávala oblíbený hit „Jdi domů Ivane!“ a pověřili ho stranickým úkolem – přednést slavnostní projev k výročí Velkého Října na okresním shromáždění strany a svazu přátel. Ferda úkol přijal, ale to ještě netušil, že nastane řada událostí, které dají jeho stranickému pověření docela jiný směr.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Švancara Petr

Jak známo z historie, bolševická říjnová revoluce se konala v listopadu a to sedmého, kdy v řadě podniků se tehdy „brávala“ dobírka a vedoucí v ten den svolávali pracovní poradu, když se už tak všichni sešli. Jenže! Ferda se na tomto aktívu přihlásil s tím, že by večerní slavnostní projev přednesl na zkoušku už teď, což vedoucí jaksi dost dobře nemohl odmítnout. Nelíbilo se to však kolegům, kteří měli po výplatě docela jiné plány a dříve než rudí námořníci dobyli Zimní palác byl vymyšlen ďábelský plán. Po dlouhé Ferdově řeči pochválili jeho projev s tím, že to se musí oslavit. Slavilo se celé odpoledne a každý si chtěl s Ferdou přiťuknout.