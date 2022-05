Díky našemu průplavu pravidelně proplouvá až do Prahy. Moc lidí na palubě nebylo, ale snad se zlepšujícím se počasím, se zlepší i obsazenost. Francouzská společnost CroisiEurope provozující lodní dopravu v celé Evropě a dalších částech světa se chystá na český trh. Nový kolesový parník Princezna Labe 1 bude přepravovat výletníky z Prahy do Berlína a zpět.

Zbrusu nová loď vychází ze své sestřičky, Princezny Loiry, brázdící na trase Saint-Nazaire – Nantes – Ancenis francouzské vnitrozemí. Princezna Labe bude 95 metrů dlouhá a 10,5 metru široká loď se dvěma palubami a 40 kajutami. Pojme až 80 cestujících, kterým nabídne maximální míru pohodlí, včetně panoramatické restaurace, tanečního parketu, Wi-Fi a sluneční terasy s lehátky. Plánovaná trasa zahrnuje Berlín, Postupim, Magdeburg, Wittenberg, Míšeň, Drážďany, Děčín, Litoměřice, Mělník a Prahu. Díky své konstrukci se Princezna Labe dostane až ke kotvištím v centru Prahy.

Cena, vzhledem k celkové vzdálenosti okolo 500 kilometrů, je týdenní a výletní plavba stojí zhruba 1500 eur, tedy přibližně 41 tisíc korun. Je to určitě zajímavá atrakce, když se najednou závorou uzavře před vámi most, který se zvedne do výšky nákladního automobilu a pod vámi propluje velikánská loď. To se vám stane maximálně tak v Holandsku anebo třeba tady u nás ve Vraňanech.

Autor: František Hormandl

