Říjen je sice již podzimní měsíc, ale pokud je slunný a teplý, stále ještě můžeme sbírat semena. Získáme tak například semínka cínií, aster, měsíčku, třapatky, čínského karafiátu a dalších květin. Přirozeně usušená semena dáváme po menších dávkách do popsaných papírových sáčků a uložíme je na suché místo.

Rostliny v kontejnerech se obecně považují za naprosto spolehlivé a jsme zvyklí sázet je po celý rok. Myslíme ale na to, že se na první pohled nepozná, jak jsou v kontejneru dlouho, jestli sezonu nebo tři. Před výsadbou proto vždy pozorně zkontrolujeme kořeny. Mohou být nahnilé od přílišné zálivky, nebo příliš dlouhé, stočené na dně. To napravíme zahradnickými nůžkami, stočené kořeny zkrátíme asi o jednu třetinu délky, shnilé zastřihneme až do světlé zdravé části.

Ve druhé polovině měsíce října začíná hlavní období výsadeb ovocných i okrasných dřevin. U většiny druhů ovocných stromů, s výjimkou broskvoní, dáváme přednost výsadbě podzimní před jarní. Stromky či keře by však měly být dostatečně vyzrálé ve dřevě, což mnohdy postrádají jednoletí štěpovanci, u některých školkařů i hotové stromky s korunkou. Příčinou je hlavně přehnojení dusíkem a předčasně umělé ukončení vegetace. Při jakékoliv manipulaci nesmí u stromků přischnout kořeny. Je jistější, když na dobu jednoho dne před výsadbou ponoříme celou rostlinu do vody. V této době můžeme vysazovat rybíz a angrešt, protože brzy zjara raší. Keře sázíme tak hluboko, aby byly nejspodnější pupeny zakryty zeminou.

Sklízíme pozdní kořenové, košťálové a listové zeleniny a vhodně je skladujeme nebo kuchyňsky zpracováváme.

Mletý vápenec rozhazujeme na záhony, které chceme na jaře osázet cibulovými a kořenovými zeleninami. Na těžší půdy použijeme raději prachové pálené vápno.

Autor: Petr Kumšta