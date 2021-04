Recykloliga zná vítěze. Jsou mezi nimi i dobrovolní hasiči z Vysoké

Do projektu Recyklujte s hasiči, jehož spuštění před 10 lety, v roce 2011, inicioval kolektivní systém Elektrowin, se už zapojilo více než 1600 sborů dobrovolných hasičů (SDH). Za 10 let fungování projektu se s jejich pomocí podařilo vysbírat celkem 22 200 tun starého elektra. V průměru to představuje 15,7 tuny na každý aktivní sbor.

Elektroodpad. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Slavomír Kubeš