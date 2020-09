Robert Šlachta promluví o své nové knize

Přijďte si 15. září od 16. hodin popovídat s Robertem Šlachtou o jeho nové knize Třicet let pod přísahou do Obecní knihovny Libiš. Dalo by se říct, že dílo představuje autorovu osobní zpověď o neosobním životě.

Robert Šlachta o knize Třicet let pod přísahou. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk