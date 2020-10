„Ryby vysazujeme dvakrát ročně v Neratovicích v těsné blízkosti areálu Spolana ve spolupráci s místním rybářským svazem a ekologickým centrem. Pozitivním ukazatelem čistoty vody v okolí je jejich dobrá kondice i stav tamní rybí populace,“ pochvaluje si Miroslav Falta, jednatel Spolany. Pravidelné zarybňování je pro udržení vodního ekosystému nezbytné. Spolana se podílí nejen na vysazování ryb, ale také na zajišťování co nejlepšího životního prostředí pro všechny vodní živočichy. Čistotu vody v okolí výrobního areálu dokládají výsledky pravidelného monitoringu i oblíbené rybářské závody na Labi.

„Vypustili jsme pět metráků ryb. Byla to taková směsice – kapr, amur, lín a sumec. Naše spolupráce se Spolanou trvá sedm let a ryby vysazujeme každý rok většinou na jaře a na podzim,“ říká Miloslav Vacek, místopředseda Českého rybářského svazu Neratovice. I přes přísná hygienická opatření přihlíželi vysazování ryb žáci třetí třídy neratovické základní školy. Dozvěděli se, jak vypadá štika, kapr nebo sumec, čím se živí a další zajímavé informace: „Je to skvělá akce, protože děti jsou v přírodě, stráví dopoledne u Labe a seznámí se s druhy ryb. Čekala na ně různá stanoviště, soutěže i opékání špekáčků,“ uvádí třídní učitelka ZŠ 28. října Neratovice Iva Horáková.

Ekologické centrum se s žáky snaží probrat různá témata ochrany životního prostředí: „Tentokrát jsme s dětmi diskutovali třídění odpadů, které nám umožňuje recyklaci a šetření přírodních zdrojů. A druhým tématem byla ochrana půd, protože ornou půdu potřebujeme především k produkci potravin, nikoliv k ukládání odpadků,“ popisuje Jana Krátká, dispečerka Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.

Vysazování ryb je jednou z mnoha aktivit na podporu životního prostředí. Ve Spolaně se také starají o ohrožené sokoly stěhovavé sídlící přímo v areálu a chovají zde i včely, jejichž med je každoročně oceňován nejvyšší, zlatou, známkou kvality.

Pavel Kaidl