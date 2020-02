Se sinologem Klimešem o porušování lidských práv v Číně

Zkusme se na chvíli zamyslet, jaké by to bylo přenést se v čase o 40 let zpátky do normalizačního Československa. Pokusit se vyslovit nahlas vlastní názor? Tak to radši rychle zpátky do 21. století… Existují však státy, kde by nám návrat nepomohl. Převýchovné tábory s miliony vězňů, odebírání dětí od rodin, pálení historických knih či neustálé sledování pomocí moderních technologií, to vše patří mezi praktiky čínské státní moci vůči etnické minoritě Ujgurů, které tak naplňují význam slova genocida.

Mělnické gymnázium navštívil sinolog a odborník na ujgurskou oblast Sin-ťiang Ondřej Klimeš. | Foto: Vít Novotný - třída sexta GJP Mělník