Jedním z nejkrásnějších koutů středních Čech je romantická krajina pískovcových skal - Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Na začátku Kokořínského údolí leží malebná obec Lhotka, která ukrývá nejdéle trvale obývané skalní obydlí této oblasti - pobočku Regionálního muzea Mělník. Jeho poslední obyvatelka Marie Holubová zde žila až do roku 1982.

Skalní obydlí Lhotka. | Foto: Kristýna Frelichová

Na setkání s Marií Holubovou vzpomíná ředitelka Regionálního muzea Mělník Miloslava Havlíčková. „Naproti nám přišla drobounká stařenka o dvou berlích a s úsměvem nás přivítala. Pozvala nás do svého skalního domova. Byl to neuvěřitelný zážitek, setkat se s člověkem, který se ve skále narodil a žil tu po celý svůj život. Dodnes kdykoliv vstoupím na dvůr, cítím její přítomnost a jejího ducha v celém objektu. A nejsem jediná, kdo to tak vnímá…“