Soutěž pořádaná KČT Kralupy nad Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek se konala na turistické základně nedaleko kralupského koupaliště. Soutěžilo se ve 4 kategoriích a do soutěže se zapojilo 115 účastníků.

Výsledky soutěže

- v kategorii Rodič a dítě do 7 let zvítězili Natálka a Petr Vápenkovi

- v kategorii 7 - 10 let byla nejlepší dvojice Daniel Barger a Petr Benda

- v kategorii 11 - 14 let dvojice Markéta Váňová a Linda Bínová

- kategorii 15 let a starší dominovala dvojice Jan Vejrosta a Zdeněk Karhan, kteří zaznamenali i nejlepší čas - 58 vteřin - a pokořili rekord v této už 28 let trvající soutěži