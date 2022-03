Masopust se nemohl dva roky pořádat, a tak jsme si to tentokrát opravdu vynahradili. Hodně lidí, dlouhý průvod, kapela hrála na cestu, pojízdný bufet, spousty legrace, no prostě nechybělo tomu snad vůbec nic. Bez masky šlo jen málo lidí. Bez rozdílu věku si většina lidí nějakou masku vyrobila anebo si alespoň nějak vtipně pomalovali obličej.

Je vidět, že má obec svoje divadlo a dlouholetý a zaběhlý ochotnický spolek herců, ale také mnoho jejich obdivovatelů. Díky tomu se celá obec umí společně krásně bavit. Lidé se předhání v nápaditosti vlastnoručně vyrobených masek a je u toho opravdová sranda. To se ani jinak napsat nedá. Masky byly tak důmyslné, že jsme se často nemohli poznat ani navzájem.

Ženská v kroji, je váš známý a vy to ani netušíte, ten kluk za myslivce je učitelka, nevěsta je náš starosta a ten mužský vedle je jeho žena. Medvěda plácnete přes řádně vycpaný zadek v domnění, že je to kamarád a on se z masky ozve ženský smích. To je pak opravdové leknutí. Šejk vám na káře vozí pití a koblihy a dvě kočky mají v náručí pejska. Ano takto má vypadat karnevalový rej! Smích a radost! Největší radost ze všeho si užívají samozřejmě děti. Bylo jich tu hodně. Průvod, jako vždy obešel celou ves, občas zastávka u různých staveních.

Letošní masopust se opravdu zdařil. S pozdravem: "Vraňany jsou nejlepší!" se těšíme na ten další!

Autor: František Hormandl