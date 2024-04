Lidé mohou přihlašovat stromy do dalšího ročníku populární ankety Strom roku. Zajímavé dřeviny ze svého okolí může navrhnout kdokoli: jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce.

Stojí hruška v širém poli v Mrákotíně, loňský Strom roku. | Foto: se svolením Nadace Partnerství

Letos se organizátoři z Nadace Partnerství plánují zaměřit na význam a důležitost péče o vzrostlé stromy.

Důraz při výběru kandidátů bude odborná porota klást také na příběh stromu a význam pro komunitu kolem něj. „Abychom veřejnost v péči o stromy ještě více podpořili, během letošního hlasování věnujeme finanční dar za každou korunu, kterou lidé na ošetření a péči o stromy věnují,“ říká Karolína Jendřejková za generálního partnera ankety, Ondrášovku.

Stromy lze nominovat od 2. do 19. května. Deset nejzajímavějších stromů postoupí do letního online hlasování, které startuje 22. července, jejich historii i krásu přitom zachytí videospot od Ondrášovky. Od 30. září do 6. října následuje tajné superfinálové hlasování pro pět stromů, vítězové budou vyhlášeni 22. října v Brně.

Loňská národní vítězka – Hruška v Širém poli u Mrákotína – skončila v nedávno skončeném Evropském stromu roku pátá.