Za každý zdolaný kilometr, který bude zaznamenán pomocí aplikace, připíší partneři akce 10 korun pomoci ke konkrétním příběhům, které pomůžou opuštěným dětem. Novinkou je, že je dopředu známa částka, která bude pomáhat. Je to 10 milionů korun, po 13 dnech akce jsme nyní v polovině, přes 23 tisíc registrovaných lidí nachodilo a neběhalo pro děti více než 5 800 000 korun! Happening pokračuje dál a o víkendu jej čeká speciální výzva!

TERIBEAR LONG WEEKEND CHALLENGE

Nadcházející víkend čeká všechny účastníky happeningu speciální výzva s názvem TERIBEAR long weekend challenge. Pokud od soboty 26. září do pondělí 28. září společnými silami nasbírají 1 milion korun, bude tento milion jako poděkování všem zapojeným zdvojnásoben. Na konto pomoci se tak nepřipíše jeden, ale rovnou miliony dva! Pokud se jeden milion korun nenaběhá, běží se dál ve stejném módu jako doposud.

„Moc nás těší, že se nový princip akce osvědčil a zapojují se do něj účastníci ze všech věkových skupin po celé České republice i za jejími hranicemi. Nezáleží na tom, jestli se kilometry pomoci sbírají při cestě do obchodu, procházce po lese nebo při běhu. Víc, než samotný výkon je ochota zapojit se a podpořit dobrou věc. Každý krok se počítá a my jsme za to velmi vděční. Proto jsme se rozhodli podpořit snahu všech tím, že na nadcházející prodloužený víkend připravíme speciální výzvu. Pokud se podaří za víkend od 26.9. do 28.9. naběhat či nachodit pro opuštěné děti jeden milion korun, rozhodli jsme se ocenit zápal účastníků a jako poděkování za jejich vynaložené úsilí částku zdvojnásobit. Ke zdolanému milionu přidáme díky partnerům ještě jeden navíc. V současné době je navíc dobré na pohyb nezapomínat a posilovat imunitu, když to pomůže i druhým, můžeme z toho mít dvakrát dobrý pocit,“ říká ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.

Stejně jako v předchozích ročnících se i v letošním roce mohou zapojit i firemní a rodinné týmy. Firemní tým má také hlavní partner akce, ŠKODA AUTO: „Věřím, že letošní virtuální premiéra TERIBEARa přilákala spoustu nadšených sportovců. Zdaleka není tak důležitý předchozí trénink a fyzička, jako snaha pomoci. Rozjeďte to letos virtuálně na svých oblíbených běžeckých nebo procházkových trasách. Každým zdolaným kilometrem pak pomůžeme znevýhodněným dětem úspěšně vyběhnout do života,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za lidské zdroje.

Jak se zapojit

Stačí si zdarma stáhnout běžeckou aplikaci Strava, zaregistrovat se na www.teribear.cz a spárovat aplikaci s „teribear leaderboardem“. Postup jak na to, je krok po kroku uveden na www.teribear.cz. I v tomto roce bude zachován princip podpory ze strany veřejnosti prostřednictvím registračního poplatku. Ten půjde, jako v uplynulých ročnících, formou veřejné sbírky na pomoc dětem a umožní získat více podpory pro aktivity nadace. Výše příspěvku veřejnosti se oproti předešlým rokům nemění, zůstává jednorázově 200 Kč. Účastníci letošního virtuálního happeningu se můžou registrovat v kategoriích muž, žena a dítě do 15 let. Je možné zúčastnit se také pod hlavičkou týmu nebo rodiny. Okruhů pomoci je celkem 11, jedná se o 10 konkrétních oblastí, 11. okruh pomoci je bez preferencí. Nadace pamatovala i na školy, které se pravidelně v hojném počtu zapojovaly. Letos se mohou ve zjednodušeném módu opět přidat a jednorázově každá třída svým pohybem přispět 500 Kč.

O AKCI

Hýbejte se s TERIBEARem aneb Prima pohyb s medvědem powered by ŠKODA AUTO je virtuální obdobou tradiční sportovně – charitativní akce TERIBEAR hýbe Prahou. Je určena všem, kdo chtějí pohybem pomoci znevýhodněným dětem. Nový formát vznikl v reakci na letošní mimořádnou situaci poznamenanou pandemií COVID-19. Aby se happening mohl realizovat i v tomto roce, rozhodla se Nadace Terezy Maxové dětem dát jeho myšlence novou podobu a uchovat tak možnost pomáhat společně pohybem.

V roce 2020 TERIBEAR opustí jedno konkrétní místo a stane se virtuální a skutečně bezlimitní akcí. Díky nové technologické podobě happeningu Hýbejte se s TERIBEARem si můžeme užít pohyb a pomáhat odkudkoliv – stačí si stáhnout partnerskou běžeckou aplikaci Strava, zaplatit registrační poplatek a registrovat se do naší databáze. Všechny vámi zdolané kilometry se přenesou do výsledkové listiny podobně, jak to znáte z předchozích ročníků. Za každý zaznamenaný kilometr věnují partneři akce 10 Kč na vámi zvolený příběh pomoci. Hledáte jiný způsob, jak se zapojit? Podpořte sbírku a staňte se dárcem a členem rodiny přátel medvídka TERIBEARa. Jeden za všechny, všichni za TERIBEARA! www.teribear.cz

Hýbejte se s TERIBEARem

Zahájení: čtvrtek, 10.9., v 10:10 hod

Ukončení: po dosažení limitní částky 10 mil Kč. Tj. není dopředu znám.

Kde: kdekoliv Jak: Pomocí registrace spárované s aplikací Strava se vám budou načítat zdolané kilometry pomoci. Kilometry se zaznamenají na vaše elektronické konto, takže máte přehled, jak jste pomohli. Registrační poplatek za 200 Kč zaplaťte při registraci na www.teribear.cz. Záleží na vás, jestli poběžíte, půjdete na procházku nebo na nákup, styl nerozhoduje, důležitá je touha pomáhat ? Více informací naleznete na www.teribear.cz

