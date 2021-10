Vulkanický původ Českého středohoří dodává pohoří a celé oblasti tajemný nádech. Na fotovýlet mezi místní kopce se vydal pan František Hormandl, kterému tímto děkujeme za krásné fotografie.

Při své cestě vyfotil Milešovku, Házmburk, Libochovice, Říp či horu Ostrý | Foto: František Hormandl

"Větrné počasí mne opět zavedlo na pohádkovou vyhlídku na České středohoří nad Libochovicemi. Docela si tu dokážu představit pana doktora z filmu Vesničko má středisková, jak se tu kochá tímto nádherným výhledem a zasněně pronáší to své: ""To není země to je zahrádka!"" Ano, opravdu mne to v těchto místech taky automaticky napadne. Poprvé jsem si tu například uvědomil, jak krásně vypadají dobře obdělaná čistá pole a jak to i barevně pěkně dotváří krajinu.