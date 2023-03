/FOTOGALERIE/ Muzeum Staré krásnosti sídlí ve Velkém Újezdě 95 na Kokořínsku. Návštěvníci zde naleznou sbírku kočárků od konce 19. století do 80. let 20. století. Dále výstavu hraček a panenky z dob, kdy jejich životnost nebyla tři měsíce a často se dědily z generace na generaci. Součástí muzea je i diabetická kavárna – mlsání i pro lidi s cukrovkou, rozlehlá zahrada pro děti na hraní, pohádková stodola a strašidelný sklep.

V expozici návštěvníci naleznou oddělení starých hraček, panenek, loutek. Dále se zde nachází modelové kolejiště a spousty dalších zajímavých exponátů. V dalším oddělení je výstava historických kočárků. Sbírka reprezentuje průřez dvacátým stoletím a obsahuje téměř všechny významné kočárky vyráběné v Československu a řadu zahraničních exponátů.

Je zde také řada dobových doplňků vázajících se k malým dětem. Součástí je i obývací pokoj a kuchyně z 50. let 20. století, kde si můžete chvíli odpočnout na kanapi a přenést se v myšlenkách o 70 let zpět.

Ti nejmenší a také milovníky pohádek mohou zavítat do pohádkové stodoly. Zde je představeno mnoho pohádek spojených do jednoho pásma. Schválně kolik pohádek zde poznáte? Pokud budou mít návštěvníci dost odvahy, mohou navštívit i strašidelný sklep.

V sobotu 8. dubna se v muzeu uskuteční jarní výstava loutek. V letošní sezoně mohou návštěníci do muzea zavítat každu sobotu od července do srpna od 10 do 17 hodin.

Individuální prohlídky pro minimálně pět návštěvníků jsou po dohodě možné kdykoliv, stejně tak návštěvy škol či školek.

Jitka a Mirek Hrdličkovi