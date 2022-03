"Tentokrát jsem se vydal do zapomenutého kraje za hřebeny Českého Meránu hledat další menhiry a nejen je. Počasí příliš nepřálo, většinou i padal sníh, hledání dalo skutečně zabrat, všude křoviska a trní, často jsem se i vracel, ale výsledek stál za to. Ty kameny jsou skutečně majestátní a krásné a rozhodně stojí za to je vidět."