"Bude to nadlouho a nebude to rozhodně snadné šlapání, přesto mě to láká. Některé jsem již dříve viděl, některé ještě vůbec. Jako první jsem si vybral menhiry pod zříceninou hradu Zvěřince, která je spojená s osobnostmi Mistra Jana Husa a K. H. Máchy. Bližší info o kamenech jsem čerpal jednak z knihy Kamenný svět a také z poznatků z mých minulých výšlapů. Les pod Zvěřincem je na kameny bohatý, jsou jich tu doslova spousty. Ale jen některé se všeobecně považují za menhiry či jak uvádějí psychotronikové, aktility. Tedy kameny, co prý vyzařují energii. Nakonec jsem snad našel všechny z knihy a ještě nějaké navíc, energii jsem přirozeně nezkoumal, jsou to pro mě zajímavé historické a přírodní památky, které ovšem stojí za to vidět."