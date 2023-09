/FOTOGALERIE/ Poslední koncert Zelčínského léta 2023 se uskutečnil v pátek 25. srpna. Návštěvníci si užili velký koncert kapel E!E a Tří sester.

Kapely Tři sestry a E!E to rozjely v Zooparku Zelčín. | Foto: Tereza Malířová

Do neděle 3. září platí prodloužená otevírací doba zooparku, čili bude otevřeno od 9 do 20 hodin. Děti si mohou na konících zajezdit

každý den vždy v celou hodinu od 10 do 19 hodin.

Komentované krmení také probíhá denně a to vždy v 10, 13 a 16 hodin. Zvířátko na vodítku si můžete zapůjčit vždy v čase od 9 do 11 hodin.

