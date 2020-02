Úspěšný sportovec Adam Křížek představuje freestyle fotbal

Adam Křížek je Mistr ČR ve freestyle fotbale a několikanásobný vítěz Českého poháru, pochází z Mělníka, a tomuto sportu se věnuje už přes osm let. V poslední době se nejvíce zaměřuje na vystupování se svou show na nejrůznějších akcích. Zajímá ho také pouliční umění. Adam by vám chtěl představit, co to vlastně freestyle fotbal je.

Freestyle fotbal je nově vzrůstající sport, ve kterém se meze nekladou. | Foto: Adam Křížek