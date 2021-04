Nápad na pomoc přírodě vznikl při jedné z našich rodinných procházek, kdy se nám přestaly líbit znečištěné části města. Chodím s dcerami každý den na delší procházky, jelikož děláme tzv. kroky pro zdraví 10 000 kroků denně a spojily jsme to i s něčím užitečným.

Jarní úklid na Mělníku v podání dam z rodiny Rečkovy | Foto: Žaneta Rečková

Bohužel jsou na Mělníku i místa velmi těžko přístupná, příkré svahy z parku směrem k vodě atd., kam se obyčejný člověk bojí vydat, a tato místa jsou opravdu plná odpadků. Co nás velice mrzí je, že místa, která jsme den předtím vyčistily, jsou znova plná odpadků hned následující den. Je to velice smutné, ale my to nevzdáváme. Každý den si bereme jeden pytel na odpadky o obsahu 120 l a ten vždy zaplníme. Úplně nejlepší by bylo pořádat hromadné srazy a úklidy, víc by to lidi motivovalo, ale bohužel ke stávající situaci s Covidem je složité takovou akci uspořádat. Pomoci se zkrášlováním našeho okolí, ale může stejně jako my pomoci každý samostatně během svých vlastních procházek.