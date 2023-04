/FOTOGALERIE/ V kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže v Liběchově se koná instalace historického Božího hrobu s názvem Pašijový týden v Kostelíčku. Na Velký pátek se od 11.30 hodin u vchodu do kaple uskuteční komentář kunsthistorika Vítězslava Štajnochra. Informace jsou také podrobně vypsány na nově instalované tabuli u vchodu kaple. Výtvarné zpracování výstavy realizovala akademická sochařka Jitka Navrátilová. Expozici mohou zájemci navštívit až do Velikonočního pondělí.

Velikonoční výstava Pašijový týden v Kostelíčku bude probíhat do Velikonočního pondělí. | Foto: Šárka Bínová

Kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže se nachází na Viniční hoře nad Liběchovem. Majitel liběchovského panství v letech 1650–1656, Karel Hyacint svobodný pán Villani de Castello Pilonico (1610–1656) nechal na Viniční hoře nad Liběchovem roku 1654 vystavět novou kapli Božího hrobu s patronátní rodovou hrobkou. Nákladem dalšího z významných majitelů liběchovského panství v letech 1709–1742, Jana Jáchyma hraběte Pachty z Rájova (1676–1742), byla villaniovská kaple roku 1734 přestavěna ve vrcholně barokním slohu. Podle topografie Jaroslava Schallera z roku 1787 byl v interiéru otevřené kaple Boží hrob ještě k vidění.

Podstatné stavební úpravy kaple Svatého Ducha a Božího hrobu také podnikl pan Jakub Veith (1758–1833), majitel liběchovského panství v letech 1801–1833. K pachtovské kapli v roce 1823 přistavěl nový presbytář a novou zvonici a původní villaniovskou kryptu přestavěl na monumentální rodinnou hrobku. Kaple byla roku 1828 nově zasvěcena Svatému kříži. O osudu Božího hrobu se ovšem nedochovala žádná zmínka.Stavba je dosud také označována jako kaple Svatého Ducha (nelze vyloučit, že první zasvěcení kaple bylo Svatému Duchu).

Výbava a obřady u Božího hrobu

Oltář Božího hrobu se prostíral bělostným plátnem a svrchu i uvnitř bohatě strojil čerstvými jarními květy jako radostná zahrada zalitá jasem a záplavou světel, zahrada bez zármutku, v radostné předzvěsti mystéria Ježíšova Zmrtvýchvstání, Vzkříšení a Nanebevstoupení. Při velkopátečních obřadech se odhalený Svatý kříž – Krucifix kladl před oltář nebo před Boží hrob k uctění a k políbení, obvykle na podušku.

Pozoruhodné byly středověké skládací Krucifixy s pažemi na ramenních kloubech; tělo Páně bylo možno sejmout s kříže, rozpažené ruce složit, a pak figuru uložit do Božího hrobu.O Zeleném čtvrtku se v kostelech světily tři hostie, první pro čtvrteční liturgii, druhá pro liturgii Velkého pátku, třetí pro Boží hrob, strojený o Velkém pátku. Ve středověku se svěcená hostie obvykle kladla přímo do Božího hrobu, často do Svaté rány v boku figury Ježíše. Po celý novověk se hostie obvykle vystavuje na oltáři Božího hrobu, v monstranci zahalené rouškou a vyvýšené na podstavě – trůnu, adorována až do soboty.

Figury andělů představují dvojici andělských kůrů zvanou Trůnové, kteří neustále obklopují Boha, neustále se mu klanějí a neustále dosvědčují Boží skutky. Figura stráže upomíná stráž u Božího hrobu. Farníci v minulosti u Božího hrobu drželi nepřetržitě stráž od Velkého Pátku od 15 hodin až do Neděle velikonoční do 7 hodin ráno. Stráže se zúčastnili i obecní radní, příslušníci spolků, např. hasiči, příslušníci cechů či živností, skauti ad.

Šárka Bínová, Liběchov sobě