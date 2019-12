Jaké hračky mohli najít jejich vrstevníci tehdy pod stromečkem? Co se nosilo, jedlo a jaká se poslouchala muzika? A ta oblá bílá věc, že není elektrický koš, ale tehdejší super model ždímačky.

V interakci se svými průvodkyněmi "prodavačkou" Naďou a "zákaznicí" Jitkou si tak mohou vyzkoušet šaty z krimplenu, teplákovou soupravu, prozkoumat krešlak, sifonovou lahev, pustit si LP a singl na gramofonu, zavolat si z telefonu s číselníkem, sáhnout si na džíny plísňáky a dojít poznání, co byly bony, Tuzex, nebo třeba triko se Sandokanem. To vše se žáci dozvěděli formou hry na předvánoční nakupování.

A když si vystáli pomyslnou frontu na banány, kroutili hlavami, že ta doba byla nějaká divná. Ale paní učitelka s úsměvem krčí rameny: „Tak to bylo děti, fronta se stála skoro na všechno." A ukazuje na nafukovacího slona od Libuše Niklové. „Toho jsme měli doma taky."

Na závěr čeká všechny kouzelná muzejní dílnička ve stylu 80. let. Mladší děti vyrábějí záložku z plsti, žehlícího plátna s třepením, o trochu starší pak chemlonovou chobotnici. A náctiletí? Nevěřili byste, s jakou vervou se pustili do šití filcového maňáska dle vzoru z původního časopisu Dorka. Pak už jen snímek na památku u dobového stromku, zamávat mončičákům a igráčkům a hurá zpět do lavic.

Projekty pro školy navštíví v Regionálním muzeu Mělník během prosince téměř 1200 dětí.

Kristýna Frelichová