Výsledky průzkumu mezi dětmi základních škol, jak vnímají svůj návrat do školních lavic: škola jim chyběla. Průzkum provedla společnost Sazka a.s. ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Průzkum probíhal ve dnech 1. – 10. června 2020 a zapojilo se do něj 428 žáků ZŠ ve věku 6-15 let. Počet respondentů je rozdělen na 47 % žáků I. stupně a 52 % žáků II. stupně.

Ilustrační foto. | Foto: Dagmar Schejbalová

Od 8. června 2020 se základní školy otevřely také pro II. stupně, což navazuje na postupné rozvolňování vládních opatření. Ty byly z kraje března zavedeny, aby omezily šíření epidemie koronaviru. Zatímco žáci na I. stupni se mohli vrátit do školních lavic již před 14 dny, u starších dětí je docházka zatím omezená podle možností konkrétních škol a souhlasu rodičů. Jak ale celou situaci vnímají děti? Společnost SAZKA připravila ve spolupráci s Českým olympijským výborem průzkum mezi samotnými žáky základních škol. Děti odpovídaly, co si o pobytu doma myslí, po čem se jim nejvíce stýská, jak zvládají učení doma, a jak se těší na návrat zpátky do školy.