Účastní se 34 zemí, každá vyšle do soutěží 10členné družstvo od prvňáčka po deváťáka – kapitána a vlajkonoše. Aha. Takže 34 vlajek zemí celého světa, pro něž je třeba 34 žerdí. Vymyslet soutěžní disciplíny takové, aby je mohli absolvovat jak ti nejmenší, tak i patnáctileté slečny či pánové. Zajistit olympijskou pochodeň, „mísu“, v níž bude oheň plát, olympijského běžce, rozhodčí, vymyslet průběh a organizaci sportovního dopoledne pro 340 žáků. No, ne že by to bylo malé sousto. Třešničkou na dortu měla být jednotná trička všech organizátorů, ale nebyla. Přišel větší trumf.