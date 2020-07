Slavný český hudebník, skladatel a producent Michal Dvořák, jedna z tváří kampaně Středočeské centrály cestovního ruchu „Královských 72 hodin“, procestoval doslova celý svět, ale na krásy středních Čech nedá dopustit. Svá oblíbená místa si nenechal pro sebe, ale podělil se o ně v rozhovoru, jenž je součástí zmíněné obsáhlé kampaně.

Michal Dvořák na výletě. | Foto: Linda Dlouhá

Michal Dvořák je velmi vytížený člověk, který díky své práci a svým projektům objel celý svět. Proto jsou jeho tipy a cestovatelské rady tolik cenné a jeho zapojení se do kampaně, která má motivovat Čechy k tomu, aby cestovali po vlastní zemi a poznávali její nádherná zákoutí, tolik cenné. „Po Čechách cestuji rád, je to příjemná změna oproti mým pracovním cestám, které jsou často zahraniční. Nejvíc si odpočinu u přehrad nebo na březích řek, na horách, při procházkám lesem. Mám rád přírodu, ale nepohrdnu ani památkami. Střední Čechy jsou jich plné, to je jejich velké plus,“ svěřil se Michal Dvořák.